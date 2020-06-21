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فضيحة فساد بطلها وزير صحة زيمبابوي

Time منذ ساعة
Views 1788
فضيحة فساد بطلها وزير صحة زيمبابوي

هراري (صدى):
ألقت وكالة مكافحة الفساد في زيمبابوي، القبض على " عوبديا مويو " وزير الصحة، لاتهامه بإساءة استغلال وظيفته الحكومية، ومنح عقد بملايين الدولارات لتوريد أجهزة فحص وعقاقير ومعدات حماية شخصية تتعلق بفيروس كورونا، إلى شركة مجهولة.

وأثارت تلك الفضيحة الغضب في البلاد، وكشف بعض الصحفيين المحليين عن الطريقة التي يزعم أن مويو اختار بها الشركة لبيع الإمدادات الطبية للحكومة بأسعار مبالغ فيها بما ذلك 28 دولارا مقابل الكمامة الواحدة، فيما ألغت الحكومة العقد بعد الضجة الشعبية.

ويواجه وزير الصحة، وهو مدير مستشفى سابق، الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 15 سنة حال إدانته.

وتأتي الفضيحة بالتزامن مع إضراب الأطقم الطبية من ممرضين وأطباء في زيمبابوي للمطالبة بسداد رواتبهم.

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أحدث التعليقات

زائر
الليلة تم القبض هههههههههههه
موضوعي
كذب
ابو عمار
ممتاز
abdul
ولولا الحمل لما اخبرت اهلها اصلا.
مواطن 123456
فضحت مسؤولى التفتيش بوزارة الموارد البشريه انا يمنيه ولقبي غامديه واشرفت على سعوديات عاد اذا جيدين شوفوا وين اشتغلت وكيف اشتغلت وكيف اشرفت على سعوديات شكلها بالحيل واثقه من امكانياتها

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