فضيحة فساد بطلها وزير صحة زيمبابوي

هراري (صدى):
ألقت وكالة مكافحة الفساد في زيمبابوي، القبض على " عوبديا مويو " وزير الصحة، لاتهامه بإساءة استغلال وظيفته الحكومية، ومنح عقد بملايين الدولارات لتوريد أجهزة فحص وعقاقير ومعدات حماية شخصية تتعلق بفيروس كورونا، إلى شركة مجهولة.
وأثارت تلك الفضيحة الغضب في البلاد، وكشف بعض الصحفيين المحليين عن الطريقة التي يزعم أن مويو اختار بها الشركة لبيع الإمدادات الطبية للحكومة بأسعار مبالغ فيها بما ذلك 28 دولارا مقابل الكمامة الواحدة، فيما ألغت الحكومة العقد بعد الضجة الشعبية.
ويواجه وزير الصحة، وهو مدير مستشفى سابق، الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 15 سنة حال إدانته.
وتأتي الفضيحة بالتزامن مع إضراب الأطقم الطبية من ممرضين وأطباء في زيمبابوي للمطالبة بسداد رواتبهم.