بالفيديو..والدة حلا الترك عن ظهورها الجرئ: " في العادي بلبس أقصر من هيك "

أميرة خالد (صدى):
على خلفية الظهور الجريء الأخير لوالدة الفنانة البحرينية حلا الترك، الذي أثار جدلا بين متابعيها، خرجت منى السابر معلقة على الأمر.
وردت السابر على الهجوم الذي تعرضت له من قبل متابعيها، قائلة: " أول شيء حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا، أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء، بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي ".
وأضافت: " أنا بلبس أقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير " .
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