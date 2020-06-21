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بالفيديو..والدة حلا الترك عن ظهورها الجرئ: " في العادي بلبس أقصر من هيك "

Time منذ 16 ساعة
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بالفيديو..والدة حلا الترك عن ظهورها الجرئ: " في العادي بلبس أقصر من هيك "

أميرة خالد (صدى):
على خلفية الظهور الجريء الأخير لوالدة الفنانة البحرينية حلا الترك، الذي أثار جدلا بين متابعيها، خرجت منى السابر معلقة على الأمر.

وردت السابر على الهجوم الذي تعرضت له من قبل متابعيها، قائلة: " أول شيء حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا، أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء، بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي ".

وأضافت: " أنا بلبس أقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير " .

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أحدث التعليقات

مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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