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مواطن يستغل واجهات منزله للتوعية ضد كورونا
منذ 37 دقيقة
1631
1
مكة المكرمة (صدى):
وثقت مجموعة من الصور، قيام مواطن في مكة المكرمة، باستغلال واجهات منزله، لتوعية الأهالي للتعامل مع فيروس كورونا.
وحملت واجهات منزل المواطن رسومات ورسائل هدفها نشر الوعي لكل من يشاهدها.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
تذيع ويهب براسها الخوى هاالخواويه ،، .. عمهوجة غنوجه ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. بالوعة زلموطيه ,,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ..
Reem
وش ذا الخبر المعفن ...ماتعرفون تنقون الاخبار المهمه
كلام سخيف لا وزن في شريعة الاسلام المقياس عند الله هو التقوى ، و الحجاب من شرع الله وهي وصية الله لنبيه .
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