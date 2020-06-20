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مختص يؤكد العلاقة بين المخدرات وكثرة الجرائم: " أب قتل طفلته دون أن يعلم "

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مختص يؤكد العلاقة بين المخدرات وكثرة الجرائم: " أب قتل طفلته دون أن يعلم "

الرياض (صدى):
تزامنا مع ازدياد معدل الجرائم والحوادث بالمملكة، أكد الاختصاصي الاجتماعي مبارك الحارثي، على العلاقة الطردية بين انتشار المخدرات، والحوادث الجنائية.

وضرب المختص مثالا بقصة مواطن، أقدم على قتل ابنته الرضيعة رميًا بالرصاص دون أن يدري ما يفعل، حيث كان يعاني اضطرابًا ذهانيا بسبب تعاطيه المخدرات.

وأشار إلى أن المواطن كان في نزهة بحرية مع زوجته وطفلته، وبينما كانت الزوجة والطفلة تجلسان أمام الشاطئ ذهب الزوج لإخراج عجلات سيارته التي انغرست في الرمال لكنه فشل، فأخرج مسدسه الخاص من السيارة، وأطلق على رأس طفلته.

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