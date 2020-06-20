فتاة تعرض نفسها للزواج عبر "فيس بوك"وتؤكد : أنا أرقى من بنات التيك توك

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة مصرية على عرض نفسها للزواج من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع الفيس بوك.
وذكرت مها أسامة، أنها تبلغ من العمر 31 عاما، وترغب في الزواج، مبررة اتجاهها لعرض نفسها بمنصة الفيس بوك لكون أن صالات الجيم والكافيهات مغلقة، الأمر الذى يقلل من فرصتها في الوصول لزوج المستقبل.
وأضافت أنها تعلم أنها ستتعرض لمشاكل كثيرة بسبب ما أقدمت عليه، إلا لأنها مقتنعة بأن ما تقوم به هو التصرف الصحيح، وأنها أرقى من بنات التيك توك.
ودعت الراغب في الزواج منها إلى التواصل معها من خلال رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك، مؤكدة أنها تريد رجل جاد في الزواج، وأنها ستقوم بعمل حظر للحسابات التى ستتطاول عليها بكلام خارج عن الآداب.