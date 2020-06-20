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فتاة تعرض نفسها للزواج عبر "فيس بوك"وتؤكد : أنا أرقى من بنات التيك توك

Time منذ 21 ساعة
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فتاة تعرض نفسها للزواج عبر "فيس بوك"وتؤكد : أنا أرقى من بنات التيك توك

القاهرة (صدى):
أقدمت فتاة مصرية على عرض نفسها للزواج من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع الفيس بوك.

وذكرت مها أسامة، أنها تبلغ من العمر 31 عاما، وترغب في الزواج، مبررة اتجاهها لعرض نفسها بمنصة الفيس بوك لكون أن صالات الجيم والكافيهات مغلقة، الأمر الذى يقلل من فرصتها في الوصول لزوج المستقبل.

وأضافت أنها تعلم أنها ستتعرض لمشاكل كثيرة بسبب ما أقدمت عليه، إلا لأنها مقتنعة بأن ما تقوم به هو التصرف الصحيح، وأنها أرقى من بنات التيك توك.

ودعت الراغب في الزواج منها إلى التواصل معها من خلال رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك، مؤكدة أنها تريد رجل جاد في الزواج، وأنها ستقوم بعمل حظر للحسابات التى ستتطاول عليها بكلام خارج عن الآداب.

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أحدث التعليقات

مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
abdul
هذا لتوريط شعب مصر في حرب هم في غني عنها.
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتوا؟؟ 😒 خسرتوا الدنيا والاخرة 🙂☕🍀 حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج
لادنيا ترحم ولا بشر تفهم
شنو استفدتم؟ خسرتوا الدنيا والاخرى حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يسوي هيج

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