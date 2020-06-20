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مصر تتابع ملابسات مقتل عشريني على يد مواطن في جدة

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مصر تتابع ملابسات مقتل عشريني على يد مواطن في جدة

القاهرة (صدى):
كشفت وزارة القوى العاملة في مصر، اليوم السبت، أنها تتابع واقعة مقتل شاب مصري عشريني على يد مواطن بالمملكة.

وقالت الوزارة إن الشاب المتوفي يدعي أحمد سعيد محمد الطاهر، يعمل مندوب مبيعات في المملكة، و من مواليد 1994 من محافظة الشرقية مركز أبو حماد .

وتوفي الشاب إثر إطلاق نار عليه بسبب شجار نشب بينه وبين آخر في جدة.

وأوضح "سعفان" في بيان للوزارة إنه يتابع مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة ، التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فضلًا عن متابعة حقوقه العمالية من طرف كفيله، ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقًا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق مع القسم القنصلي.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ناضر وجه العنز ... وحلب لبن
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مع وجع الضرس تطلع كمان😊😹
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا من يجمع شتااااات قلبي😭 قاعد بس يراقب حالاتي وأنا أنهار أمامة كل يوم😐
abdul
متي غَيّروا اسمهم من سحاقيات ولواطيّين او شواذ وشاذات الي مثليّين؟ خايف يبدّلون اسم المستقيمين او السّوِيّين الي مغايرين او لامثليين قريبا.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متأكدين انها سعوديه🤔مو كل شي تلزقونه في السعوديه مثل مصري سعودي🙈😊😹😹وكلينا الرجال واخرتها طلع مصري😊😹😹

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