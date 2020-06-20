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"التجارة" تحسم أمر "المعسل" وتوضح بروتوكولات العودة

Time منذ ساعة
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"التجارة" تحسم أمر "المعسل" وتوضح بروتوكولات العودة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة البروتوكولات الخاصة بعودة النشاط في المطاعم والمقاهي ومحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العمال والموظفين والزبائن، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ومن بين التوجيهات التى شملها البروتوكولات الخاصة المطاعم والمقاهي إغلاق أماكن ألعاب الأطفال، ومنع الشيشة والمعسل، ولبس الكمام طوال الوقت عدا وقت تناول الطعام، كإجراء إحترازي حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين .

وتضمنت البروتوكولات الخاصة بالمحلات والمراكز التجارية قياس درجة حرارة العملاء، وتخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع المعقم، وإلزام جميع العملاء بارتداء الكمامات.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ناضر وجه العنز ... وحلب لبن
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مع وجع الضرس تطلع كمان😊😹
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا من يجمع شتااااات قلبي😭 قاعد بس يراقب حالاتي وأنا أنهار أمامة كل يوم😐
abdul
متي غَيّروا اسمهم من سحاقيات ولواطيّين او شواذ وشاذات الي مثليّين؟ خايف يبدّلون اسم المستقيمين او السّوِيّين الي مغايرين او لامثليين قريبا.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متأكدين انها سعوديه🤔مو كل شي تلزقونه في السعوديه مثل مصري سعودي🙈😊😹😹وكلينا الرجال واخرتها طلع مصري😊😹😹

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