فنان كويتي يثير جدلا بتعليقه على الشواذ والمثليين (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
فتح الفنان الكويتي عبدالله النار على المثليين والشواذ ومن يدعمهم، رافضًا التعامل بإنسانية معهم كما يدعو البعض.
وقال بهمن في فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل:"اللي يسألني تدعم المثلية..أنا فقط ادعمهم بسيارة بشاحنة، شنو تدعم المثليين لا حد يقولي إنسانية هذا مرض وابتلاء من الله".
وتابع : "هذا انحلال فكري وأخلاقي… شنو تبي تعكس خلق الله، ما حد يقولي نتعامل معهم بإنسانية ، إذا مريض نفسي روح عالج نفسك إذا أنت تدري مرض استر على نفسك وروح عالج بالسر وتقرب حق الله".
واستكمل: "أما تطلع بالشارع ترفعلي علم وتقول أنا حر..فهذا انحراف فكري..ويجب مراجعة نفسك وموقفك مع الله لأن هذا خلل بعقيدتك".
واسطرد: "هذي ليست حرية ولا إنسانية..فالحرية تقف حدودها عند خطوط الدين ..والوحد يستح يسولف بهذه الأمور ".