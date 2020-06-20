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بومبيو: مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منافق

Time منذ ساعة
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بومبيو: مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منافق

وكالات (صدى):
هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة، اليوم السبت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة غداة تصويته على قرار يدين العنصرية المنهجية وعنف الشرطة، واصفًا المجلس بالنفاق.

واعتبر "بومبيو" أن "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم أخيرًا كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذًا للديكتاتوريين وللديموقراطيات التي تتسامح معهم"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الأمريكي: "إن قرار المجلس التصويت بالأمس على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة يعني أنه بلغ مستوى جديدًا من الانحطاط".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي مقره في جنيف وانسحبت منه الولايات المتحدة العام 2018، بالإجماع الجمعة قرارًا يدين العنصرية المنهجية وعنف الشرطة بعد شطب إشارة تستهدف الولايات المتحدة تحديدًا.

والقرار طرحته دول إفريقية في إطار اجتماع طارئ تمت الدعوة إليه بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد والتظاهرات التي عمت العالم رفضًا للعنصرية.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ناضر وجه العنز ... وحلب لبن
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مع وجع الضرس تطلع كمان😊😹
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا من يجمع شتااااات قلبي😭 قاعد بس يراقب حالاتي وأنا أنهار أمامة كل يوم😐
abdul
متي غَيّروا اسمهم من سحاقيات ولواطيّين او شواذ وشاذات الي مثليّين؟ خايف يبدّلون اسم المستقيمين او السّوِيّين الي مغايرين او لامثليين قريبا.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متأكدين انها سعوديه🤔مو كل شي تلزقونه في السعوديه مثل مصري سعودي🙈😊😹😹وكلينا الرجال واخرتها طلع مصري😊😹😹

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