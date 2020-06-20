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اتصال مريب بين أردوغان والأمير القطري المدلل مع اشتعال الأوضاع

Time منذ ساعة
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اتصال مريب بين أردوغان والأمير القطري المدلل مع اشتعال الأوضاع

ماجد القزيز (صدى):
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالًا هاتفيًا بالأمير القطري تميم بن حمد في ظل اشتعال الأوضاع في ليبيا بعد إعلان مصر استعدادها للتدخل لحماية حدودها في أي لحظة.

ووصف الخبراء الاتصال بأنه مريب في ظل انعدام التأثير القطري في الوطن العربي بشكل عام، حيث توقع البعض أن هناك أمرًا مريبًا يُحاك بين ثنائي الشر في المنطقة، خاصة بعد محاصرة الرئيس التركي في الأراضي الليبية.

وكان الرئيس السيسي وجه خطاب شديد اللهجة إلى تركيا اليوم وأكد على استعداد الجيش المصري لحماية أرضه وحدوده في أي وقت.

ومن المتوقع أن يقدم النظام القطري دعمًا ماليًا لأردوغان في ظل الخسائر التي يتكدبها مرتزقة أردوغان في ليبيا مؤخرًا.

ويأتي اتصال أردوغان بالأمير القطري بعد ساعات من خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الذى أكد فيه أن أمن واستقرار ليبيا لا يتجزأ عن أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ناضر وجه العنز ... وحلب لبن
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مع وجع الضرس تطلع كمان😊😹
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا من يجمع شتااااات قلبي😭 قاعد بس يراقب حالاتي وأنا أنهار أمامة كل يوم😐
abdul
متي غَيّروا اسمهم من سحاقيات ولواطيّين او شواذ وشاذات الي مثليّين؟ خايف يبدّلون اسم المستقيمين او السّوِيّين الي مغايرين او لامثليين قريبا.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متأكدين انها سعوديه🤔مو كل شي تلزقونه في السعوديه مثل مصري سعودي🙈😊😹😹وكلينا الرجال واخرتها طلع مصري😊😹😹

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