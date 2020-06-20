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وزير الصحة: الالتزام بالاحترازات الصحية مهم جدا لحماية من تحبون

Time منذ ساعتين
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وزير الصحة: الالتزام بالاحترازات الصحية مهم جدا لحماية من تحبون

الرياض (صدى):
أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي يعد مهم في المرحلة القادمة.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر:" مهم جداً في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة، الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون".

يذكر أن توجيهات وزير الصحة تأتي بالتزامن مع صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من 6 صباحا غد الأحد.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ناضر وجه العنز ... وحلب لبن
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مع وجع الضرس تطلع كمان😊😹
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا من يجمع شتااااات قلبي😭 قاعد بس يراقب حالاتي وأنا أنهار أمامة كل يوم😐
abdul
متي غَيّروا اسمهم من سحاقيات ولواطيّين او شواذ وشاذات الي مثليّين؟ خايف يبدّلون اسم المستقيمين او السّوِيّين الي مغايرين او لامثليين قريبا.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متأكدين انها سعوديه🤔مو كل شي تلزقونه في السعوديه مثل مصري سعودي🙈😊😹😹وكلينا الرجال واخرتها طلع مصري😊😹😹

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