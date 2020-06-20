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بالفيديو .. أشياء يجب على الفرد التأكد منها قبل زيارة فروع "الأحوال المدنية"

Time منذ ساعتين
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بالفيديو .. أشياء يجب على الفرد التأكد منها قبل زيارة فروع "الأحوال المدنية"

الرياض (صدى):
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد الكتروني مسبق داخل المكاتب.

وأضافت أن ذلك يأتي تطبيقًا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على المستفيدين التأكد قبل زيارة فروعها بخلوهم من أعراض الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو ضيق في التنفس، وكذلك التأكد من عدم مخالطتهم لأى مصاب بكورونا، وأن لديهم موعد إلكتروني مسبق.

كما شددت عند زيارة الفرع بأن يرتدى المستفيد الكمامة، وأن يلتزم بالتباعد الجسدي عن الآخرين بمسافة لا تقل عن مترين، متعهدة بتطبيق كافة العقوبات بحق المخالفين.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ناضر وجه العنز ... وحلب لبن
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مع وجع الضرس تطلع كمان😊😹
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وأنا من يجمع شتااااات قلبي😭 قاعد بس يراقب حالاتي وأنا أنهار أمامة كل يوم😐
abdul
متي غَيّروا اسمهم من سحاقيات ولواطيّين او شواذ وشاذات الي مثليّين؟ خايف يبدّلون اسم المستقيمين او السّوِيّين الي مغايرين او لامثليين قريبا.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
متأكدين انها سعوديه🤔مو كل شي تلزقونه في السعوديه مثل مصري سعودي🙈😊😹😹وكلينا الرجال واخرتها طلع مصري😊😹😹

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