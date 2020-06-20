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أبناء يتخلون عن أمهم المريضة بكورونا بطريقة بشعة

Time منذ 28 دقيقة
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أبناء يتخلون عن أمهم المريضة بكورونا بطريقة بشعة

القاهرة (صدى):
لقت مسنة مصرية حتفها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعدما تركها الأبناء بطريقة بشعة.

وقام الأبناء فور علمهم بإصابتها بالفيروس بتركها في شقتها وحيدة، وأغلقوا عليها الباب، لمنعها من الخروج، وتركوا المفتاح مع الجيران، دون توفير ما يلزمها من غذاء.

واستنجدت الأم عبر الهاتف بأحد المتطوعين من أجل مساعدتها، وبالفعل قام الرجل بتوفير أنبوبة أوكسجين لها، وغذاء.

وبعد عشرة أيام لقت الأم مصرعها، وقام الرجل بتصوير مقطع فيديو عن قصة السيدة، وما عانته من قسوة أبنائها، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن استيائه مما فعله الأبناء في والدتهم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العناصر قبل وبعد المحاور 2 10 18 36 54 86 118 الى اليسار عن محور 18 تسعة عناصر إلى اليمين عن محور 18 سبعة عشر عنصرا وهكذا .. لبقية المحاور
د محمد ماجد بخش
العتاصر قبل وبعد المحاور 2 10 18 36 54 86 118 الى اليسار عن محور 18 تسعة عناصر إلى اليمين عن محور 18 سبعة عشر عنصرا وهكذا .. لبقية المحاور
دوسري
طبئ طبئ طئ....طبئ طبئ طئ أورئص ياعم كده وخلاص أي حاقه
د محمد ماجد بخش
العتاصر قبل وبعد المحاور 20 38 56 70 88 102 19 الى اليسار عن محور 20 17 إلى اليمين عن محور 20 وهكذا .. لبقية المحاور
دوسري
ياسبحان الله ههههههه

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