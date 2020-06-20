أبناء يتخلون عن أمهم المريضة بكورونا بطريقة بشعة

القاهرة (صدى):
لقت مسنة مصرية حتفها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعدما تركها الأبناء بطريقة بشعة.
وقام الأبناء فور علمهم بإصابتها بالفيروس بتركها في شقتها وحيدة، وأغلقوا عليها الباب، لمنعها من الخروج، وتركوا المفتاح مع الجيران، دون توفير ما يلزمها من غذاء.
واستنجدت الأم عبر الهاتف بأحد المتطوعين من أجل مساعدتها، وبالفعل قام الرجل بتوفير أنبوبة أوكسجين لها، وغذاء.
وبعد عشرة أيام لقت الأم مصرعها، وقام الرجل بتصوير مقطع فيديو عن قصة السيدة، وما عانته من قسوة أبنائها، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن استيائه مما فعله الأبناء في والدتهم.