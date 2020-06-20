القبائل الليبية تفوض مصر لحماية ليبيا من مليشيات أردوغان

طرابلس (صدى):
أصدرت القبائل الليبية، السبت، بيانًا طلبت فيه من مصر حماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي.
وقال العمدة منصور بسيسي، ممثل القبائل الليبية، موجها حديثه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي : "دولة ليبيا ذات سيادة ولا يحق لأي دولة في العالم العبث بأراضيها وسيادتها وحدودها وثرواتها".
وأضاف: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر قلب العروبة النابض، باسم القبائل الليبية الشريفة نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وعاشت مصر قلب العروبة النابض، تحيا مصر وليبيا وتحيا مصر وليبيا تحيا مصر وليبيا".
كما ناشد بسيسي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف مع الشعب الليبي ضد المعتدين على أراضيه.