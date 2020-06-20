اتحاد الأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم السبت، عن توفر وظائف تقنية للرجال والنساء، للعمل في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس .
وجاءت الوظائف حسب الشروط والتفاصيل التالية:
تفاصيل الوظائف المتاحة:
1- مطور تطبيقات أندرويد – دوام كامل (Android Developer)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصصات (علوم الحاسب) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: تطوير وصيانة التطبيقات على نظام (Android) والعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمختبرين ومحللي الأعمال وغيرهم.
2- مطور تطبيقات آي أو إس- دوام كامل أو عن بعد (iOS Developer)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصصات (علوم الحاسب) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: تطوير وصيانة التطبيقات على منصة (iOS) والعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمختبرين ومحللي الأعمال وغيرهم.
الشروط العامة للتقديم على الوظائف:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة
– توفر المهارات المطلوبة ومعرفة في لغات البرمجة الموضحة في تفاصيل كل وظيفة
– الأفضلية لذوي الخبرة
التقديم متاح الآن، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ والتقديم متاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا ).