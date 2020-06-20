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اتحاد الأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1682
اتحاد الأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، اليوم السبت، عن توفر وظائف تقنية للرجال والنساء، للعمل في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس .

وجاءت الوظائف حسب الشروط والتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف المتاحة:

1- مطور تطبيقات أندرويد – دوام كامل (Android Developer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصصات (علوم الحاسب) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تطوير وصيانة التطبيقات على نظام (Android) والعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمختبرين ومحللي الأعمال وغيرهم.

2- مطور تطبيقات آي أو إس- دوام كامل أو عن بعد (iOS Developer)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في تخصصات (علوم الحاسب) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تطوير وصيانة التطبيقات على منصة (iOS) والعمل جنبًا إلى جنب مع المطورين والمختبرين ومحللي الأعمال وغيرهم.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

– توفر المهارات المطلوبة ومعرفة في لغات البرمجة الموضحة في تفاصيل كل وظيفة

– الأفضلية لذوي الخبرة

التقديم متاح الآن، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ والتقديم متاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا ).

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العناصر قبل وبعد المحاور 2 10 18 36 54 86 118 الى اليسار عن محور 18 تسعة عناصر إلى اليمين عن محور 18 سبعة عشر عنصرا وهكذا .. لبقية المحاور
د محمد ماجد بخش
العتاصر قبل وبعد المحاور 2 10 18 36 54 86 118 الى اليسار عن محور 18 تسعة عناصر إلى اليمين عن محور 18 سبعة عشر عنصرا وهكذا .. لبقية المحاور
دوسري
طبئ طبئ طئ....طبئ طبئ طئ أورئص ياعم كده وخلاص أي حاقه
د محمد ماجد بخش
العتاصر قبل وبعد المحاور 20 38 56 70 88 102 19 الى اليسار عن محور 20 17 إلى اليمين عن محور 20 وهكذا .. لبقية المحاور
دوسري
ياسبحان الله ههههههه

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