أشياء يجب تجنبها عند ظهور الحبوب في منطقة الفك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر ظهور حبوب على منطقة الفك من المشكلات التى تزعج المرأة، ويكون سببها تغير الهرمونات في جسدها أو أسباب أخرى متعلقة بنمط غذائي غير متوازن كتناول أطعمة بعينها وعدم شرب الماء.
ومن الأشياء التى يجب تجنبها في تلك الحالات عدم محاولة تفجير الحبوب لتصفيتها وتجفيفها، وكذلك تجنب لبس خوذ الرأس التي تكون مزودة بأشرطة تثبت بمنطقة الفك، لأن ذلك يؤدي إلى احتكاكها بالحبوب وتعرض هذه المنطقة للعرق الذى يؤدي لنمو البكتريا وظهور حبوب جديدة.
وينصح عند ظهور البثور بالذهاب للطبيب لتحديد سبب ظهورها واتخاذ الأدوية اللازمة لعلاجها، بجانب الحرص على تناول الخضراوات وتغيير العادات الغذائية الغير صحية التى قد تكون سببًا في ظهور مثل هذه الحبوب.