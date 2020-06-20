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أشياء يجب تجنبها عند ظهور الحبوب في منطقة الفك

Time منذ 3 أيام
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أشياء يجب تجنبها عند ظهور الحبوب في منطقة الفك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر ظهور حبوب على منطقة الفك من المشكلات التى تزعج المرأة، ويكون سببها تغير الهرمونات في جسدها أو أسباب أخرى متعلقة بنمط غذائي غير متوازن كتناول أطعمة بعينها وعدم شرب الماء.

ومن الأشياء التى يجب تجنبها في تلك الحالات عدم محاولة تفجير الحبوب لتصفيتها وتجفيفها، وكذلك تجنب لبس خوذ الرأس التي تكون مزودة بأشرطة تثبت بمنطقة الفك، لأن ذلك يؤدي إلى احتكاكها بالحبوب وتعرض هذه المنطقة للعرق الذى يؤدي لنمو البكتريا وظهور حبوب جديدة.

وينصح عند ظهور البثور بالذهاب للطبيب لتحديد سبب ظهورها واتخاذ الأدوية اللازمة لعلاجها، بجانب الحرص على تناول الخضراوات وتغيير العادات الغذائية الغير صحية التى قد تكون سببًا في ظهور مثل هذه الحبوب.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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