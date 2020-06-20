ميسي يخترق برتوكول الدوري الإسباني بتصرف مستهتر

وكالات (صدى):
أثار اللاعب الأرجنتيني ميسي جدلًا بعد اختراقه للبروتوكول الذي تم وضعه لعودة الدوري الإسباني في ظل أزمة كورونا.
وتصرف اللاعب بشكل مستهتر بعد تبادله القمصان مع لاعب لإشبيلية؛ وهو ما اعتبره الجمهور خرق واضح وصريح للبروتوكول الصحي قد يعرض حياته وحياة الأخرين للخطر.
وقال موقع Elespanol الإسباني، إن القائد الأرجنتيني كان يقف في الملعب عقب المباراة ويضع قميص أحد لاعبي الفريق المنافس على كتفه أثناء حديثه مع مواطنه إيفر بانيغا لاعب إشبيلية، الذي سينتقل إلى دوري المحترفين عبر بوابة الشباب الموسم المقبل، في انتهاك صريح لعدم تبادل قمصان اللاعبين بعد نهاية المباريات.
وينص بروتوكول الليغا في هذه الواقعة تسليم قمصان كافة لاعبي الفريق للأفراد الذين يعتنون بالمعدات الرياضية، والمسؤولين عن لفها في أكياس مطهرة.