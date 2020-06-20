النصر يكشف خطة عودته للتدريبات

ماجد محمد (صدى):
واصلت إدارة نادي النصر استعدادتها للعودة إلى التدريبات، وذللك بتطبيق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأعلن النادي أنه سيجري المسحة الطبية لكافة الأجهزة الإدارية والطبية واللاعبين ومنسوبي النادي يوم الاثنين، منوهًا بتركيب أجهزة قياس الحرارة.
وأكد أنه يجري الكشف الطبي اليومي الذاتي بتقنيات متطورة، مضيفا أنه سيجرى يومي السبت والأحد القادمين الكشوفات الطبية الاعتيادية على لاعبي الفريق.
كما أكد أن عودة التدريبات ستكون بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا، وسيجري الفريق تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بداية معسكره الإعدادي.