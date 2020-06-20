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النصر يكشف خطة عودته للتدريبات

Time منذ ساعة
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النصر يكشف خطة عودته للتدريبات

ماجد محمد (صدى):
واصلت إدارة نادي النصر استعدادتها للعودة إلى التدريبات، وذللك بتطبيق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلن النادي أنه سيجري المسحة الطبية لكافة الأجهزة الإدارية والطبية واللاعبين ومنسوبي النادي يوم الاثنين، منوهًا بتركيب أجهزة قياس الحرارة.

وأكد أنه يجري الكشف الطبي اليومي الذاتي بتقنيات متطورة، مضيفا أنه سيجرى يومي السبت والأحد القادمين الكشوفات الطبية الاعتيادية على لاعبي الفريق.

كما أكد أن عودة التدريبات ستكون بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا، وسيجري الفريق تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بداية معسكره الإعدادي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العناصر قبل وبعد المحاور 2 10 18 36 54 86 118 الى اليسار عن محور 18 تسعة عناصر إلى اليمين عن محور 18 سبعة عشر عنصرا وهكذا .. لبقية المحاور
د محمد ماجد بخش
العتاصر قبل وبعد المحاور 2 10 18 36 54 86 118 الى اليسار عن محور 18 تسعة عناصر إلى اليمين عن محور 18 سبعة عشر عنصرا وهكذا .. لبقية المحاور
دوسري
طبئ طبئ طئ....طبئ طبئ طئ أورئص ياعم كده وخلاص أي حاقه
د محمد ماجد بخش
العتاصر قبل وبعد المحاور 20 38 56 70 88 102 19 الى اليسار عن محور 20 17 إلى اليمين عن محور 20 وهكذا .. لبقية المحاور
دوسري
ياسبحان الله ههههههه

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