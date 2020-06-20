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طريقة تجنبك أضرار المطبات على السيارة

Time منذ 6 أيام
Views 2644
طريقة تجنبك أضرار المطبات على السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تتسبب المطبات الصناعية في بعض الأحيان بأضرار في السيارة، خاصة اذا لم يكن السائق منتبهًا للقيادة.

ومن أبرز الأضرار التى تترتب على تخطي المطبات بشكل مفاجئ أو تم تجاوزها بطريقة خاطئة ، تلف علبة مقود السيارة، وكسر المساعدين، وتلف علبة خروج العادم.

ولكي نحمى السيارة من أسفل عند عبور المطبات، ينصح باتباع الخطوات التالية :

1- صعود المطب عبر الإطارين الأماميين للسيارة

2-تدوير المقود نصف دائرة بحيث يصبح الإطارين الخلفيين فوق المطب.

3-التقدم إلى الأمام لكي تعبر المطب دون حدوث أي احتكاك بالسيارة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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