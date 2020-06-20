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بالفيديو.. أحمد الفريدي يكشف تفاصيل إصابته هو وأسرته بكورونا: "أُصبت بالرياض"

Time منذ 22 دقيقة
Views 1891
بالفيديو.. أحمد الفريدي يكشف تفاصيل إصابته هو وأسرته بكورونا: "أُصبت بالرياض"

نواف السالم (صدى):
أعلن اللاعب أحمد الفريدي المحترف في صفوف مليلة الإسباني، عن إصابته بفيروس كورونا خلال شهر رمضان الماضي.

وقال اللاعب إنه أصيب هو وأسرته أثناء تواجدهم بالرياض، موضحًا أنه لم يصاب بالفيروس في إسبانيا.

وأضاف خلا فيديو له : "وظهرت الأعراض عليّ يوم 22 من شهر رمضان"، موضحًا أنه عانى من ارتفاع درجة الحرارة وآلام في العظام ولذلك عزل نفسه في المنزل ومن ثم تواصل مع وزارة الصحة والتي نصحته بتناول فيتامين سي وخافض للحرارة.

ولفت إلى أن عائلته أُصيبت بالفيروس ولكن الأعراض كانت خفيفة.

كما نصح الجميع بضرورة الخضوع للعزل حال ظهور أي أعراض وذلك حتى لا تنتقل العدوى إلى الآخرين.

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أحدث التعليقات

المليليح
كل البشر مذنبين لولا ستر الله عليهم
جاسم
كلام غير صحيح فالفلتر الجديد يجعل تدفق البنزين اسهل ولكن تكون مضخة البنزين قد عملت لوقت طويل تحت ضغط الفلتر القديم الممتلئ بالاوساخ
omar
كلها مقدور عليها الا الدفع بل كمبيوتر
ابن حزم
الله يرحمنا برحمته
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههههههه .. .. استغفر الله ، كأنها نواف في مسلسل وضحاء وابن عجلاان ...

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