استشاري أبحاث فيروسية: المملكة لن تتجه لمناعة القطيع في مواجهة كورونا

علي القحطاني (صدى):
أكد استشاري الأبحاث الفيروسية، الدكتور بندر العصيمي، أن المملكة لن تتجه لما يسمى بـ"مناعة القطيع" في التعامل مع جائحة كورونا.
وأوضح، خلال مداخلة له ي برنامج MBC في أسبوع، أن مفهوم مناعة القطيع تعني فتح الباب على مصراعيه لانتشار العدوى دون أي قيود، مؤكدًا أن المملكة لا تطبق هذا المفهوم.
وأضاف أن تخفيف الإجراءات في المرحلة الثالثة لا تعنى أن المملكة تطبق نظام مناعة القطيع، مستشهدًا على ذلك بأن وزارة الصحة لاتزال مستمرة في إجراءات المسح، كما يتم التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية في كافة القطاعات، فضلا عن استمرار منع الزيارة والعمرة، وذلك للحد من تفشي الفيروس.