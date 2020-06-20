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قرقاش: "تصريح عمرو موسى عن تركيا مهم وفي توقيت مناسب"

Time منذ 13 دقيقة
Views 1314
قرقاش: "تصريح عمرو موسى عن تركيا مهم وفي توقيت مناسب"

أبوظبي (صدى):
علق وزير الشؤون الخارجية للإمارات الدكتور أنور قرقاش، على تصريحات عمرو موسى الأخيرة حولت تركيا وسياستها التمددية اتجاه الإقليم العربي.

وقال "قرقاش" :" تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأتي من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي وإستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الاقليمي العربي".

وقال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في تصريحه إن تركيا تواجدت عسكريا في 3 مواقع عربية، في شمال العراق بغارات جوية، وشمال سوريا عن طريق البر، وفي ليبيا من خلال التواجد البحري والجوي والبري، عن طريق إرسال المرتزقة والخبراء العسكريين.

وقال "موسى" إن العرب يواجهون خطر كبير جدا في المنطقة، وأهم هذه المخاطر هو تركيا".

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أحدث التعليقات

الفقير إلى رحمه ربه
الله يجعله بار
عندما يغيب المساء
طيب
سعد
طيب والممثلة الكويتية اللي راح تعمل مسلسل عن القصة
كلمه حق
الله يحرقكم في نار جهنم يا عيال المتعه
احمد
صدقوني لو كان حافظا للقرآن وقارئا له لم يعرفه الناس ولم يشتهر . الإعلام عندنا وسخ

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