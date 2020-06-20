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بالفيديو.. طريقة رفع صحيفة الدعوى للمحكمة عبر بوابة ناجز

Time منذ 59 دقيقة
Views 1543
بالفيديو.. طريقة رفع صحيفة الدعوى للمحكمة عبر بوابة ناجز

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "صحيفة الدعوى" التي تمكن الفرد من رفع الدعوى للمحكمة بحسب الاختصاص، واستكمال جميع البيانات بطريقة إلكترونية بالكامل، عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول لبوابة ناجز : أضغط هنا 

2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد

3-الضغط على المحاكم ثم صحيفة الدعوى

4-الضغط على طلب جديدة، ثم التعهد بصحة البيانات، وإدخال بيانات المدعى والمدعى عليه ثم حفظ واستمرار

5- إدخال بيانات الدعوى، ثم إضافة مرفقات الدعوى، ثم إنشاء كلمة مرور ثم إرسال إلى المحكمة.

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أحدث التعليقات

الفقير إلى رحمه ربه
الله يجعله بار
عندما يغيب المساء
طيب
سعد
طيب والممثلة الكويتية اللي راح تعمل مسلسل عن القصة
كلمه حق
الله يحرقكم في نار جهنم يا عيال المتعه
احمد
صدقوني لو كان حافظا للقرآن وقارئا له لم يعرفه الناس ولم يشتهر . الإعلام عندنا وسخ

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