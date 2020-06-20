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الشؤون البلدية تعلن البروتوكولات الخاصة بعودة نشاط محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية

Time منذ 51 دقيقة
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الشؤون البلدية تعلن البروتوكولات الخاصة بعودة نشاط محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد.

كما كشفت اليوم عن البروتوكولات الواجب تطبيقها في المحلات والصالونات، وذلك للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتتضمن البروتوكولات ارتداء الكمامات، والتخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عملية في صالونات التجميل النسائية، كما تضمنت أن يكون استقبال الزبائن بمحلات الحلاقة الرجالية بحجز مسبق، مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه صدر اليوم الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدء من 6 صباحا غد الأحد.

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أحدث التعليقات

الفقير إلى رحمه ربه
الله يجعله بار
عندما يغيب المساء
طيب
سعد
طيب والممثلة الكويتية اللي راح تعمل مسلسل عن القصة
كلمه حق
الله يحرقكم في نار جهنم يا عيال المتعه
احمد
صدقوني لو كان حافظا للقرآن وقارئا له لم يعرفه الناس ولم يشتهر . الإعلام عندنا وسخ

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