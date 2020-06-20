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الإطاحة بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين دون علمهم

Time منذ ساعة
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الإطاحة بتشكيلين عصابيين امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين دون علمهم

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت ، من القبض على تشكيلين عصابيين من مخالفي نظام الإقامة والعمل امتهنوا توثيق وبيع شرائح الاتصال بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيلين عصابيين يتكونان من (10) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية ، مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وبحوزتهم 16,558 شريحة اتصال وعدد (4) قارئ بصمة وعدد من أجهزة الحاسب والجوال.

وأوضح العقيد شاكر التويجري أن التشكيل الأول يقوم بتهيئة مقر سكنهم لتوثيق وتسجيل الشرائح بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، ويعمل التشكيل الثاني على الترويج لها وبيعها في مركزين تجاريين يعملون بهما، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

الفقير إلى رحمه ربه
الله يجعله بار
عندما يغيب المساء
طيب
سعد
طيب والممثلة الكويتية اللي راح تعمل مسلسل عن القصة
كلمه حق
الله يحرقكم في نار جهنم يا عيال المتعه
احمد
صدقوني لو كان حافظا للقرآن وقارئا له لم يعرفه الناس ولم يشتهر . الإعلام عندنا وسخ

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