شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي

فهمي محمد (صدى):
سرد المواطن اليمني، رشاد أحمد، مأساته بعدما تسبب لغم زرعته مليشيات الحوثي الإيرانية في بتر قدمه؛ مما أدى إلى فقدانه لعمله.
وأوضح المواطن اليمني، في مقطع فيديو بثه مشروع "مسام" لنزع الألغام عبر "تويتر": " أمتلك (بابور) لنقل الأحجار، وأثناء خروجي بعد الانتهاء من التحميل، فُوجئت بانفجار لغم أرضي، أدى إلى بتر في قدمي اليسرى وكسر بالأخرى ".
وقال أن هذا اللغم زرعه الحوثيون؛ لافتًا إلى أن الحوثيين لا يهمهم لا مصلحة الوطن ولا المواطن، وإنما تحقيق مآربهم الشخصية؛ مناشدًا المنظمات الإنسانية بتقديم يد العون له ولأسرته، بعد إصابته بعجز كامل، وخاصة أن اطفاله مازالوا صغارًا.