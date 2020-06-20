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شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي

Time منذ 23 دقيقة
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شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي

فهمي محمد (صدى):
سرد المواطن اليمني، رشاد أحمد، مأساته بعدما تسبب لغم زرعته مليشيات الحوثي الإيرانية في بتر قدمه؛ مما أدى إلى فقدانه لعمله.

وأوضح المواطن اليمني، في مقطع فيديو بثه مشروع "مسام" لنزع الألغام عبر ‏‏"تويتر": " أمتلك (بابور) لنقل الأحجار، وأثناء خروجي بعد ‏الانتهاء من التحميل، فُوجئت بانفجار لغم أرضي، أدى إلى بتر ‏في قدمي اليسرى وكسر بالأخرى ".

وقال أن هذا اللغم زرعه ‏الحوثيون؛ لافتًا إلى أن الحوثيين لا يهمهم لا مصلحة الوطن ولا المواطن، ‏وإنما تحقيق مآربهم الشخصية؛ مناشدًا المنظمات الإنسانية بتقديم يد العون له ولأسرته، ‏بعد إصابته بعجز كامل، وخاصة أن اطفاله مازالوا صغارًا.‏

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أحدث التعليقات

رااايق
خلاص أصبحت هذه دويلة منبوذة من أغلب الدول بسسب حكامها الأغبياء ****!!! والدول التي معها حالياً تريد أخذ مصالحها وبعد ما يتم أخذ جميع ما يردونه يا بيحتلونها أو بيرونها على صخرة موجوده في مزبلة التاريخ ***
ابو محمد 😎
اللهم الطف بحاله ، واهلك الحوثيين بما شئت .. آمين ..
ابو محمد 😎
اجل ماعنده اصحاب .. ياحنينه انتي ..
ابو محمد 😎
ياهووه .. ايش الحيوكه هذي ..........
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..

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