أخطر المعلومات عن فوائد "الفيروسات المظلومة" !

وكالات (صدى):
لاشك أن وباء كورونا جعل العالم كله يتمنى انتهاء الفيروسات من كوكب الأرض ، إلا أن تقرير علمي كشف عن حقائق غريبة ستجعل الجميع يعيد النظر نحو الفيروسات المظلومة !
فقد أكد العلماء أن الفيروسات له دور حيوي هام في توازن الحياة على كوكب الأرض إذ تساعد الفيروسات الجراثيم على إنتاج نصف كمية الأكسجين على الأرض ، كما تعمل على نظام بيئي محكم حيث تقتل 50% من البكتيريا المحيطة بنا يومياً و20 % من الجراثيم .
والأكثر دهشة ما قاله توني غولدبرغ، عالم وبائيات بجامعة ويسكونسين ماديسون: "لو اختفت الفيروسات فجأة من الوجود سينعم العالم بحياة رائعة لنحو يوم ونصف، وبعدها سنموت جميعًا؛ إذ إن الفيروسات تؤدي أدوارًا مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل .
وأكد العلماء أيضاً أن الفيروسات تساعد الحيوانات كالبقر في تحويل العشب إلى سكر لتنتج في النهاية اللبن للبشر ، وتحافظ كذلك على تركيبة بكتيريا الأمعاء في أجسام البشر والحيوانات ، وغيرها من الفوائد التي لا يعلمها البشر بسبب التركيز على أضرار بعض الفيروسات ومنها "كورونا " .