نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أخطر المعلومات عن فوائد "الفيروسات المظلومة" !

Time منذ ساعة
Views 1708
أخطر المعلومات عن فوائد "الفيروسات المظلومة" !

وكالات (صدى):
لاشك أن وباء كورونا جعل العالم كله يتمنى انتهاء الفيروسات من كوكب الأرض ، إلا أن تقرير علمي كشف عن حقائق غريبة ستجعل الجميع يعيد النظر نحو الفيروسات المظلومة !

فقد أكد العلماء أن الفيروسات له دور حيوي هام في توازن الحياة على كوكب الأرض إذ تساعد الفيروسات الجراثيم على إنتاج نصف كمية الأكسجين على الأرض ، كما تعمل على نظام بيئي محكم حيث تقتل 50% من البكتيريا المحيطة بنا يومياً و20 % من الجراثيم .

والأكثر دهشة ما قاله توني غولدبرغ، عالم وبائيات بجامعة ويسكونسين ماديسون: "لو اختفت الفيروسات فجأة من الوجود سينعم العالم بحياة رائعة لنحو يوم ونصف، وبعدها سنموت جميعًا؛ إذ إن الفيروسات تؤدي أدوارًا مهمة للعالم تفوق ضررها بمراحل .

وأكد العلماء أيضاً أن الفيروسات تساعد الحيوانات كالبقر في تحويل العشب إلى سكر لتنتج في النهاية اللبن للبشر ، وتحافظ كذلك على تركيبة بكتيريا الأمعاء في أجسام البشر والحيوانات ، وغيرها من الفوائد التي لا يعلمها البشر بسبب التركيز على أضرار بعض الفيروسات ومنها "كورونا " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اجل ماعنده اصحاب .. ياحنينه انتي ..
ابو محمد 😎
ياهووه .. ايش الحيوكه هذي ..........
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎
هذا اقل من الأقل من العقاب .. .. يمكن لولا هاالجائحه كان فصلوهم ، وهم يستاهلون ..
ابو محمد 😎
يالهم من حمقى ..

أخر الأخبار

النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل
النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل
Time منذ دقيقة Views 1073
بالصور.. الاتحاد يعلن جاهزية ملعبه الرئيسي لاحتضان التدريبات
بالصور.. الاتحاد يعلن جاهزية ملعبه الرئيسي لاحتضان التدريبات
Time منذ 11 دقيقة Views 1298
بدء استقبال المراجعين بفروع التقاعد بعد دمج بعضها وتعديل مسماها لـ"مراكز خدمة"
بدء استقبال المراجعين بفروع التقاعد بعد دمج بعضها وتعديل مسماها لـ"مراكز خدمة"
Time منذ 14 دقيقة Views 1413
شاب يغتصب فتاة بوحشية بعدما قطعت علاقتها به
شاب يغتصب فتاة بوحشية بعدما قطعت علاقتها به
Time منذ 15 دقيقة Views 464
وفاة قائد مركبة بعد اصطدامها بحاجز خرساني في جدة
وفاة قائد مركبة بعد اصطدامها بحاجز خرساني في جدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1547
شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي
شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي
Time منذ 22 دقيقة Views 1485
بالفيديو.. مشاهد قاسية لتعرض مسنة فلسطينية للاعتداء على يد أعضاء حماس
بالفيديو.. مشاهد قاسية لتعرض مسنة فلسطينية للاعتداء على يد أعضاء حماس
Time منذ 23 دقيقة Views 1383
صدمة لمتابعي هيفاء حسين بعد ظهورها مع ابنها الشاب (صورة)
صدمة لمتابعي هيفاء حسين بعد ظهورها مع ابنها الشاب (صورة)
Time منذ 31 دقيقة Views 1818
ثلاثي ضمك الأجنبي يغيب عن التدريبات
ثلاثي ضمك الأجنبي يغيب عن التدريبات
Time منذ 33 دقيقة Views 1375
شاهد..منسوبو مستشفى يتركون المرضى ويرقصون في الشارع بعد رحيل مديرتهم
شاهد..منسوبو مستشفى يتركون المرضى ويرقصون في الشارع بعد رحيل مديرتهم
Time منذ 42 دقيقة Views 814