نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«المغامسي» لمن فقدوا أقارب لهم بالجائحة: طيبوا نفسًا

Time منذ ساعة
Views 2052
Comment 3
«المغامسي» لمن فقدوا أقارب لهم بالجائحة: طيبوا نفسًا

الرياض (صدى):
بعث الشيخ صالح المغامسي، اليوم السبت، برسالة مؤثرة للذين فقدوا أقارب لهم، بسبب إصابتهم بالفيروس المستجد.

وكتب الشيخ المغامسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " إن البعض قد يجد في صدره حرجًا، إذا مات له قريب بداء " كورونا "، لقلة عدد من يشهد دفنه " .

وأكد "المغامسي" أنه على الجميع أن يعلم أن عددًا من كبار صالحي الأمة لم يشهد دفنهم أكثر من 5 رجال، لظروف موتهم مثل عثمان بن عفان، وأبي ذر الغفاري، والإمام البخاري، مضيفاً: " فطيبوا نفساً، فموتاكم بإذن الله في عِداد الشهداء" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اجل ماعنده اصحاب .. ياحنينه انتي ..
ابو محمد 😎
ياهووه .. ايش الحيوكه هذي ..........
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎
هذا اقل من الأقل من العقاب .. .. يمكن لولا هاالجائحه كان فصلوهم ، وهم يستاهلون ..
ابو محمد 😎
يالهم من حمقى ..

أخر الأخبار

النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل
النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل
Time منذ دقيقة Views 1067
بالصور.. الاتحاد يعلن جاهزية ملعبه الرئيسي لاحتضان التدريبات
بالصور.. الاتحاد يعلن جاهزية ملعبه الرئيسي لاحتضان التدريبات
Time منذ 11 دقيقة Views 1298
بدء استقبال المراجعين بفروع التقاعد بعد دمج بعضها وتعديل مسماها لـ"مراكز خدمة"
بدء استقبال المراجعين بفروع التقاعد بعد دمج بعضها وتعديل مسماها لـ"مراكز خدمة"
Time منذ 14 دقيقة Views 1401
شاب يغتصب فتاة بوحشية بعدما قطعت علاقتها به
شاب يغتصب فتاة بوحشية بعدما قطعت علاقتها به
Time منذ 15 دقيقة Views 460
وفاة قائد مركبة بعد اصطدامها بحاجز خرساني في جدة
وفاة قائد مركبة بعد اصطدامها بحاجز خرساني في جدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1547
شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي
شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي
Time منذ 22 دقيقة Views 1485
بالفيديو.. مشاهد قاسية لتعرض مسنة فلسطينية للاعتداء على يد أعضاء حماس
بالفيديو.. مشاهد قاسية لتعرض مسنة فلسطينية للاعتداء على يد أعضاء حماس
Time منذ 23 دقيقة Views 1383
صدمة لمتابعي هيفاء حسين بعد ظهورها مع ابنها الشاب (صورة)
صدمة لمتابعي هيفاء حسين بعد ظهورها مع ابنها الشاب (صورة)
Time منذ 30 دقيقة Views 1818
ثلاثي ضمك الأجنبي يغيب عن التدريبات
ثلاثي ضمك الأجنبي يغيب عن التدريبات
Time منذ 32 دقيقة Views 1375
شاهد..منسوبو مستشفى يتركون المرضى ويرقصون في الشارع بعد رحيل مديرتهم
شاهد..منسوبو مستشفى يتركون المرضى ويرقصون في الشارع بعد رحيل مديرتهم
Time منذ 42 دقيقة Views 814