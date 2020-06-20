«المغامسي» لمن فقدوا أقارب لهم بالجائحة: طيبوا نفسًا

الرياض (صدى):
بعث الشيخ صالح المغامسي، اليوم السبت، برسالة مؤثرة للذين فقدوا أقارب لهم، بسبب إصابتهم بالفيروس المستجد.
وكتب الشيخ المغامسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " إن البعض قد يجد في صدره حرجًا، إذا مات له قريب بداء " كورونا "، لقلة عدد من يشهد دفنه " .
وأكد "المغامسي" أنه على الجميع أن يعلم أن عددًا من كبار صالحي الأمة لم يشهد دفنهم أكثر من 5 رجال، لظروف موتهم مثل عثمان بن عفان، وأبي ذر الغفاري، والإمام البخاري، مضيفاً: " فطيبوا نفساً، فموتاكم بإذن الله في عِداد الشهداء" .