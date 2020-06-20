نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رفع منع التجول بشكل كامل بدءًا من الغد واستمرار تعليق العمرة والزيارة

Time منذ ساعة
Views 1867
Comment 3
رفع منع التجول بشكل كامل بدءًا من الغد واستمرار تعليق العمرة والزيارة

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 شوال 1441هـ الموافق 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

فقد صدرت الموافقة الكريمة على الآتي:

أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

ثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

ثالثاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

رابعًا: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد شدد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ "توكلنا" و"تباعد"، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اجل ماعنده اصحاب .. ياحنينه انتي ..
ابو محمد 😎
ياهووه .. ايش الحيوكه هذي ..........
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎
هذا اقل من الأقل من العقاب .. .. يمكن لولا هاالجائحه كان فصلوهم ، وهم يستاهلون ..
ابو محمد 😎
يالهم من حمقى ..

أخر الأخبار

النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل
النيابة العامة تتولى التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل
Time منذ 54 ثانية Views 1053
بالصور.. الاتحاد يعلن جاهزية ملعبه الرئيسي لاحتضان التدريبات
بالصور.. الاتحاد يعلن جاهزية ملعبه الرئيسي لاحتضان التدريبات
Time منذ 11 دقيقة Views 1294
بدء استقبال المراجعين بفروع التقاعد بعد دمج بعضها وتعديل مسماها لـ"مراكز خدمة"
بدء استقبال المراجعين بفروع التقاعد بعد دمج بعضها وتعديل مسماها لـ"مراكز خدمة"
Time منذ 14 دقيقة Views 1400
شاب يغتصب فتاة بوحشية بعدما قطعت علاقتها به
شاب يغتصب فتاة بوحشية بعدما قطعت علاقتها به
Time منذ 14 دقيقة Views 455
وفاة قائد مركبة بعد اصطدامها بحاجز خرساني في جدة
وفاة قائد مركبة بعد اصطدامها بحاجز خرساني في جدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1547
شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي
شاهد.. يمني يفقد قدمه ووظيفته بسبب لغم حوثي
Time منذ 22 دقيقة Views 1477
بالفيديو.. مشاهد قاسية لتعرض مسنة فلسطينية للاعتداء على يد أعضاء حماس
بالفيديو.. مشاهد قاسية لتعرض مسنة فلسطينية للاعتداء على يد أعضاء حماس
Time منذ 23 دقيقة Views 1383
صدمة لمتابعي هيفاء حسين بعد ظهورها مع ابنها الشاب (صورة)
صدمة لمتابعي هيفاء حسين بعد ظهورها مع ابنها الشاب (صورة)
Time منذ 30 دقيقة Views 1808
ثلاثي ضمك الأجنبي يغيب عن التدريبات
ثلاثي ضمك الأجنبي يغيب عن التدريبات
Time منذ 32 دقيقة Views 1375
شاهد..منسوبو مستشفى يتركون المرضى ويرقصون في الشارع بعد رحيل مديرتهم
شاهد..منسوبو مستشفى يتركون المرضى ويرقصون في الشارع بعد رحيل مديرتهم
Time منذ 41 دقيقة Views 808