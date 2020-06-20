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مارينا العبيدي: عندما أقصدك سأعلن هبيتك أمام العلن

Time منذ 6 دقائق
Views 355
مارينا العبيدي: عندما أقصدك سأعلن هبيتك أمام العلن
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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب طيب يا فطوم فديت الحلوين
عندما يغيب المساء
الله يرحمنا برحمته الواسعة
عبدالله
الخطوط البريطانية قررت انها ستضع حاجز بلاستيكي بين كل مقعدين بمحاذاة الرأس بحيث لو عطس شخص او كح ما يتنقل الرذاذ للي جنبه. اظن هذي الفكره معقوله ولكنها لا تكفي وحدها. المفروض زياده شي ثاني و هو اتاحت كمامات الاكسجين تبع الطياره لجميع الركاب والزاماهم بلبسها طول الرحله. وايضا لبس نظاره واقيه للعينيين. وايضا فحص بالمسحه لجميع الركاب وعدم ركوبهم الطياره الا لمن نتيجته سالبه. اظن بهذي الطريقة راح يكون الجميع متطمن سواء الركاب او الملاحين او حتى المستقبلين لهذول المسافرين في الناحيه الثانيه.
ابو محمد 😎
حراميه ملاعين جدف ..
نصراوي سابق
إدارة النصر توقع معه بالقيمة الجديدة وبعد إنتهاء الموسم يغادر صفوان السويكت ومساعديه النادي ويتورط الرئيس الجديد بالمطالبات الماليه . وكالعادة الرئيس السابق يحمل اللأحق توقيع العقود ..!! وهنا يتدخل الفيفا بعد الأزمة لأن النادي لا يملك الأموال لدفع حقوق اللاعبين الماليه ورواتبهم ..وشد وجذب مع أعضاء النادي الرافضين الدفع بدون نتائج متتاليه للفريق ...

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