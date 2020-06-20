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الراجحي يحذّر: الفضول للنظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى(فيديو)

Time منذ 22 دقيقة
Views 1352
الراجحي يحذّر: الفضول للنظر للشمس أثناء الكسوف قد يؤدي للعمى(فيديو)

الرياض (صدى):
حذّر الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

وجاء تحذير الدكتور الراجحي تزامناَ مع حالة كسوف الشمس التي ستشهدها المملكة وكثير من دول العالم صباح غداً الأحد 29شوال 1441هــ، الموافق 21 يونيو 2020م، وقال الراجحي في حالات الكسوف الذي يحدث أن القمر يغطي جزء من الشمس وخاصة في بداية الكسوف ونهايته قبل أن يكون كسوفاً كاملاً وبالتالي القمر يغطي جزئياً أشعة الشمس ويمنع الأشعة الساطعة والتي عادتاً لا نستطيع النظر إلى الشمس بسببها ولا يحجب الكسوف الأشعة فوق البنفسجية والتي تؤثر على العين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية وهي الأشعة التي لا نشعر بها وتسبب الضرر للعين وأضاف أن الضوء يدخل من خلال الحدقة (البؤبؤ) ويتجه نحو شبكية العين التي تستقبل هذا الضوء وتقوم بترجمته إلى الصور التي يراها الدماغ ، باستخدام ملايين الخلايا العصبية. وإذا تعرضت شبكية العين للضوء الشديد والأشعة فوق البنفسجية مثل تلك التي تأتي مباشرة من الشمس في وقت الكسوف يمكن أن ينتج تلف في الشبكية دون الشعور بألم أو أي أعراض والتأثيرات قد لا تظهر إلا بعد ساعات أو اسابيع وتقييم درجة الإصابة يعتمد على الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها إلى الشمس ودرجة تأثر الشبكية وبين الراجحي أن المصاب قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابيه وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.

وشدد الدكتور عبدالعزيز الراجحي أنه لا يوجد حاليا علاج لاعتلال الشبكية الشمسي قد تتحسن العين بعد فترة زمنية بشكل جزئي ولكن عادتاً لا يعود النظر إلى وضعة الطبيعي ويعود حجم تأثر العين على مدى الضرر الذي احدثته الأشعة فوق البنفسجية. وإذا تأثرت البقعة الصفراء في مركز البصر قد يكون هناك فقد دائم للبصر، وقال الراجحي؛ إن النظارات الشمسية والنظر من خلال الجوّال وفتحة كاميرا التصوير للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة أثناء فترة الكسوف قوية جدا ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية.

وفي ختام تصريحة تمنى الراجحي السلامة للجميع وأهمية إدراك خطورة النظر لأشعة الشمس أثناء الكسوف وضرورة توعية جميع أفراد الأسرة بذلك، وفضول اللحظات للنظر إلى الشمس أثناء الكسوف قد تؤدي إلى العمى .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب طيب يا فطوم فديت الحلوين
عندما يغيب المساء
الله يرحمنا برحمته الواسعة
عبدالله
الخطوط البريطانية قررت انها ستضع حاجز بلاستيكي بين كل مقعدين بمحاذاة الرأس بحيث لو عطس شخص او كح ما يتنقل الرذاذ للي جنبه. اظن هذي الفكره معقوله ولكنها لا تكفي وحدها. المفروض زياده شي ثاني و هو اتاحت كمامات الاكسجين تبع الطياره لجميع الركاب والزاماهم بلبسها طول الرحله. وايضا لبس نظاره واقيه للعينيين. وايضا فحص بالمسحه لجميع الركاب وعدم ركوبهم الطياره الا لمن نتيجته سالبه. اظن بهذي الطريقة راح يكون الجميع متطمن سواء الركاب او الملاحين او حتى المستقبلين لهذول المسافرين في الناحيه الثانيه.
ابو محمد 😎
حراميه ملاعين جدف ..
نصراوي سابق
إدارة النصر توقع معه بالقيمة الجديدة وبعد إنتهاء الموسم يغادر صفوان السويكت ومساعديه النادي ويتورط الرئيس الجديد بالمطالبات الماليه . وكالعادة الرئيس السابق يحمل اللأحق توقيع العقود ..!! وهنا يتدخل الفيفا بعد الأزمة لأن النادي لا يملك الأموال لدفع حقوق اللاعبين الماليه ورواتبهم ..وشد وجذب مع أعضاء النادي الرافضين الدفع بدون نتائج متتاليه للفريق ...

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