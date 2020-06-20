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الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لافتتاح البقالات

Time منذ 38 دقيقة
Views 1758
الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لافتتاح البقالات

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اليوم السبت، عن المتطلبات والشروط الواجب توفرها لافتتاح البقالات، والتجهيزات الداخلية المطلوبة بالمحل؛ ومنها أن يكون على شارع تجاري، وألا تقل مساحة الموقع عن 24 مترًا.

وأكدت هيئة "منشآت" على أن يتوافر لكل 50 مترا مربعا موقف، وعدم مواجهة الموقع بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر تلوث؛ فيما نصحت الراغبين في فتح بقالات، في مقدمتها أن يكون الموقع قريبًا من المناطق السكنية، وعلى مسافة مناسبة من المنافسين.

وأشارت إلى توفر عقد إيجار لفترة طويلة، إلى جانب وجود دراسة جدوى حول الموقع، وسهولة الوصول إليه، وأن يكون قريباً من المتاجر التي تجذب العملاء مثل المخابز والصيدليات وغيرها.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب طيب يا فطوم فديت الحلوين
عندما يغيب المساء
الله يرحمنا برحمته الواسعة
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مسيكين هالبزر وش ذنبه..
كجمغلو
دولة الارهاب وصديقة العاهرة ايران والاخونجيه والعصمليه كلاب العصر النجسه

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