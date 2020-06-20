مشجع يعتدي على لاعب في مباراة بدون جمهور !

وكالات (صدى):
في موقف غريب ، اعتدى مشجع مجهول على السنغالي دمبا با مهاجم اسطنبول باشاك أثناء أثناء مواجهة مضيفه أنقرة جوجو في الدوري التركي على الرغم من إقامة المبارة بدون جمهور بسبب كورونا .
وبينما كانت المدرجات خالية من الجمهور والفريقان منهمكان بالمباراة فوجئ اللاعب بسقوط البالغ من العمر 35 عام والذي كان على مقعد البدلاء بزجاجة ماء ترتطم بساقه .
ومن حسن حظ اللاعب أنه أصيب بجروج طفيفة ، إلا أن الموقف أثار دهشة اللاعبين نظراً لأن الابواب كانت موصودة والمدرجات خالية ، فيما تواصل إدارة النادي بالتعاون مع الشرطة البحث عن هذا المشجع الغريب .