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مشجع يعتدي على لاعب في مباراة بدون جمهور !

Time منذ 35 دقيقة
Views 1453
مشجع يعتدي على لاعب في مباراة بدون جمهور !

وكالات (صدى):
في موقف غريب ، اعتدى مشجع مجهول على السنغالي دمبا با مهاجم اسطنبول باشاك أثناء أثناء مواجهة مضيفه أنقرة جوجو في الدوري التركي على الرغم من إقامة المبارة بدون جمهور بسبب كورونا .

وبينما كانت المدرجات خالية من الجمهور والفريقان منهمكان بالمباراة فوجئ اللاعب بسقوط البالغ من العمر 35 عام والذي كان على مقعد البدلاء بزجاجة ماء ترتطم بساقه .

ومن حسن حظ اللاعب أنه أصيب بجروج طفيفة ، إلا أن الموقف أثار دهشة اللاعبين نظراً لأن الابواب كانت موصودة والمدرجات خالية ، فيما تواصل إدارة النادي بالتعاون مع الشرطة البحث عن هذا المشجع الغريب .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مسيكين هالبزر وش ذنبه..
كجمغلو
دولة الارهاب وصديقة العاهرة ايران والاخونجيه والعصمليه كلاب العصر النجسه
كجمغلو
لا يرفع التافهين الا امثالهم
ابوابراهيم
هايلاندر هي عباىو افالون مرتفع بمحرك V6 مع زيادة قاعدة العجلات. او كامري مرتفع بمحرك 4 سلندر مع محرك هجين مع زيادة قاعدة العجلات. مع نوفرها بالدفع العجلات الاربع. السياره مبيعاتها ممتازه في السوق الامريكي. لكن مشكلتها سعرها المرتفع.

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