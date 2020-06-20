طرق مقاومة آلام المفاصل

أميرة خالد (صدى):
تعد التمارين المنتظمة الخفيفة أساسية للحفاظ على صحة المفاصل؛ حيث يمكن ممارسة المشي بانتظام أو ركوب الدراجات أو الركض الخفيف، كما يؤثر النظام الغذائي بشكل كبير في صحتنا وصحة العظام والمفاصل.
وتضم الأطعمة المفيدة للمفاصل، زيوت السمك مثل السلمون والماكريل والتونة وكلها مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما تعتبر الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم مهمة لصحة العظام؛ بينما تقوية العضلات من خلال ممارسة تمارين تدعم العظام وهياكل المفاصل.
وتؤدي العضلات القوية في البطن والظهر والوركين على تحقيقالتوازن، مما يقلل من احتمال الانزلاق والسقوط؛ فيما هناك رياضات تضع ضغطًا هائلاً على المفاصل مما قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار طويلة المدى.
وفي السياق نفسه، فإن الفيتامين د والكالسيوم ضروريين لعظام قوية وصحية؛ لذا، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتعرض لأشعة الشمس بشكل كاف أو تناول المكملات الغذائية، كما تساعد الوضعية الجيدة على حماية المفاصل في الجسم.