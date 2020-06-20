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طرق مقاومة آلام المفاصل

Time منذ 3 أيام
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طرق مقاومة آلام المفاصل

أميرة خالد (صدى):
تعد التمارين المنتظمة الخفيفة أساسية للحفاظ على صحة المفاصل؛ حيث يمكن ممارسة المشي بانتظام أو ركوب الدراجات أو الركض الخفيف، كما يؤثر النظام الغذائي بشكل كبير في صحتنا وصحة العظام والمفاصل.

وتضم الأطعمة المفيدة للمفاصل، زيوت السمك مثل السلمون والماكريل والتونة وكلها مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما تعتبر الأطعمة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم مهمة لصحة العظام؛ بينما تقوية العضلات من خلال ممارسة تمارين تدعم العظام وهياكل المفاصل.

وتؤدي العضلات القوية في البطن والظهر والوركين على تحقيقالتوازن، مما يقلل من احتمال الانزلاق والسقوط؛ فيما هناك رياضات تضع ضغطًا هائلاً على المفاصل مما قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار طويلة المدى.

وفي السياق نفسه، فإن الفيتامين د والكالسيوم ضروريين لعظام قوية وصحية؛ لذا، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتعرض لأشعة الشمس بشكل كاف أو تناول المكملات الغذائية، كما تساعد الوضعية الجيدة على حماية المفاصل في الجسم.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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