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"الشؤون الإسلامية" تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة

Time منذ ساعة
Views 1601
"الشؤون الإسلامية" تفعل وسائل التقنية لتوعية المصلين بجوامع مكة

مكة المكرمة (صدى):
تجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامناً مع إعادة فتحها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر .

وكثفت فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتهيئة مختلف المساجد التي يزيد عددها على 1500 مسجد وجامع .

وتتضمن الرسائل التوعوية المعدة لبثها عبر الشاشات النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من الفيروس بهدف سلامة المصلين .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مسيكين هالبزر وش ذنبه..
كجمغلو
دولة الارهاب وصديقة العاهرة ايران والاخونجيه والعصمليه كلاب العصر النجسه
كجمغلو
لا يرفع التافهين الا امثالهم
ابوابراهيم
هايلاندر هي عباىو افالون مرتفع بمحرك V6 مع زيادة قاعدة العجلات. او كامري مرتفع بمحرك 4 سلندر مع محرك هجين مع زيادة قاعدة العجلات. مع نوفرها بالدفع العجلات الاربع. السياره مبيعاتها ممتازه في السوق الامريكي. لكن مشكلتها سعرها المرتفع.

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