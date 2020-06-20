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شاهد.. استبعاد لاعبين من منتخب العراق بسبب مقطع فيديو

Time منذ 12 دقيقة
Views 1385
شاهد.. استبعاد لاعبين من منتخب العراق بسبب مقطع فيديو

نواف السالم (صدى):
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إبعاد لاعبي المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي من تشكيلة المنتخب؛ بسبب خرقهما قواعد التباعد الاجتماعي، بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يحتفلان وسط مجموعة من الأفراد بالغناء والرقص.

وقال الاتحاد العراقي، في بيان: " بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين والابتعاد عن التجمعات " .

وأضاف البيان: " فضلًا عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قرّر اتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش إبعادهما عن صفوف المنتخب ".

وأشار إلى أنَّ غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي، ما يعادل حوالي 1600 دولار، فرضت على كل لاعب، على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من الجائحة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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