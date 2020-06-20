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السبت والأحد أطول نهارين يمران على المملكة

Time منذ 22 دقيقة
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السبت والأحد أطول نهارين يمران على المملكة

الرياض (صدى):
أكد المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، أن اليوم السبت وغدًا الأحد هما أطول نهارين على المملكة؛ حيث ستبلغ مدة النهار في الرياض، ١٣ ساعة و٣٩ دقيقة و٥٦ ثانية.

وأوضح "الصخري" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه بعد يوم الأحد، ستبدأ رحلة تزايد الليل وتناقص النهار، والتي ستنتهي في 21 سبتمبر 2020م، لافتًا إلى أنه عند الساعة ١٢:٤٤ صباح ليلة الأحد، سيحدث الانقلاب الصيفي.

وقال أن فيه تتعامد الشمس على مدار السرطان، وهو أيضًا موعد بداية فصل الصيف فلكيًّا في نصف الأرض الشمالي؛ فيما بعد ذلك ستبدأ الشمس رحلة الانصراف جنوبًا نحو مدار الجدي مرورًا بخط الاستواء.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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