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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يروي تفاصيل من حياة الملك فيصل

Time منذ 17 دقيقة
Views 1406
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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يروي تفاصيل من حياة الملك فيصل

الرياض (صدى):
رفع رئيس الإستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل الستار عن بعص تفاصيل الحياة اليومية للملك فيصل رحمه الله .

وقال الأمير تركي في لقاء مع صحيفة "القبس "أن الملك فيصل كان يبدأ يومه في السابعة صباحاً وبعد تناول الفطور يبدأ في مقابلة أفراد العائلة أو من يريد مقابلته لغرض مُلح قبل أن يذهب إلى المكتب في بهو المنزل بالرياض .

وأضاف أنه كان يمكث في المكتب حتى الواحدة ظهراً ثم يعود للقصر لتناول الغداء "العام " مع الموظفين والمواطنين فكانت المائدة مفتوحة أمام الجميع ،وبعده يعود للمنزل للقيلولة لا تزيد عن نصف ساعة بعدها ينهض لصلاة العصر .

وتابع أنه كان يتابع الأحوال للأسرة ومن خارج الأسرة بعد صلاة العصر في بهو المنزل وكانت هذه الفترة خارج أجندة مواعيده الرسمية ثم يعود للمكتب عد صلاة العصر ويظل فيه حتى قبيل صلاة المغرب .

كما تحدث عن اهتمامه بالشأن السياسي وأحداث العالم التي كانت في متناول النقاش من العائلة أو خارج العائلة ،بالإضافة إلى متابعته إذاعة القاهرة وبي بي سي وصوت أمريكا وصوت اسرائيل وكان توقيت الأخبار مهم ، وكان يحب النقاش في كل الأمور .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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