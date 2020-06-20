دراسة عرض شباب ومبتعثي الاتحاد على كاريلي

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد تدرس عرض لاعبي درجة الشباب والمبتعثين على المدير الفني البرازيلي لفريقها فابيو كاريلي حال رغب في الاستفادة من خدماتهم بالموسم المقبل.
وترغب إدارة الشباب، أن يخوض هؤلاء اللاعبون تجارب ميدانية مع المدرب لرؤيتهم عن قرب بعدما تعذر تسجيلهم في الفترة الجارية بسبب قرارات لجنة الاحتراف الأخيرة.
وعاد اللاعبون عمر الجدعاني، وأصيل عابد، وحازم الزهراني، وعبد المجيد الزهراني، مع بقية لاعبي الأندية الأخرى من إسبانيا بعد تفشي جائحة الفيروس المستجد.