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دراسة عرض شباب ومبتعثي الاتحاد على كاريلي

Time منذ ساعة
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دراسة عرض شباب ومبتعثي الاتحاد على كاريلي

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد تدرس عرض لاعبي درجة الشباب والمبتعثين على المدير الفني البرازيلي لفريقها فابيو كاريلي حال رغب في الاستفادة من خدماتهم بالموسم المقبل.

وترغب إدارة الشباب، أن يخوض هؤلاء اللاعبون تجارب ميدانية مع المدرب لرؤيتهم عن قرب بعدما تعذر تسجيلهم في الفترة الجارية بسبب قرارات لجنة الاحتراف الأخيرة.

وعاد اللاعبون عمر الجدعاني، وأصيل عابد، وحازم الزهراني، وعبد المجيد الزهراني، مع بقية لاعبي الأندية الأخرى من إسبانيا بعد تفشي جائحة الفيروس المستجد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه مسيكين هالبزر وش ذنبه..
كجمغلو
دولة الارهاب وصديقة العاهرة ايران والاخونجيه والعصمليه كلاب العصر النجسه
كجمغلو
لا يرفع التافهين الا امثالهم
ابوابراهيم
هايلاندر هي عباىو افالون مرتفع بمحرك V6 مع زيادة قاعدة العجلات. او كامري مرتفع بمحرك 4 سلندر مع محرك هجين مع زيادة قاعدة العجلات. مع نوفرها بالدفع العجلات الاربع. السياره مبيعاتها ممتازه في السوق الامريكي. لكن مشكلتها سعرها المرتفع.

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