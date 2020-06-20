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«المرور» يوضح ضوابط الدوران إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

Time منذ ساعة
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«المرور» يوضح ضوابط الدوران إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

الرياض (صدى):
ذكرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عدد من الضوابط التي يجب مراعاتها قبل الدوران إلى اليمين عندما تكون الإشارة حمراء.

وأكد " المرور " أنه يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر؛ فيما إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

ويجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة؛ بينما إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وفي السياق نفسه، شددت الإدارة على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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