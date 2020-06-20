كنديون محاصرون بالموت في قطر: أنقذونا من دولة مستبدة

ماجد القزيز (صدى):
يواصل النظام القطري إهدار حقوق الوافدين تحت وطأة الإستبداد وتأخير الرواتب والفصل التعسفي وغيرها من وجوه الظلم التي ظهرت مع أكثر من عمالة أجنبية مؤخراً .
ووجه موظفون كنديون يعملون في فرع كلية شمال الأطلسي الكندية بقطر استغاثة لحكومتهم لإنقاذهم من ضياع حقوقهم بعدما باتوا مهددين بالفصل التعسفي إذا عادوا إلى بلادهم في الصيف .
وما يزيد الوضع سوء مخاوف الكنديين من تفشي الوباء بقطر إذ تسجل يومياً ما يزيد عن ألف حالة بينما يقل عدد سكانها عن 3 مليون نسمة .
وقال أحد الموظفين خلال رسالة بريد إلكتروني لبلاده : أن الحياة في دولة بها أعلى معدل لحالات “كوفيد-19” الإيجابية في العالم هو أمر عصيب للغاية، والعديد من موظفي الكلية في قطر يتوقون للمغادرة خلال الصيف .
يأتي هذا بينما يواصل "عمال مونديال قطر " معاناتهم من تأخير رواتبهم وتردي أوضاعهم المعيشية والصحية .