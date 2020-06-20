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مدى إمكانية حصول مستقل لا يملك إثباتًا على دعم حساب المواطن

Time منذ 44 دقيقة
Views 1583
مدى إمكانية حصول مستقل لا يملك إثباتًا على دعم حساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، مدى إمكانية حصول فرد مستقل ولكن لا يملك إثباتًا على ذلك على دعم البرنامج، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بموقع تويتر: " إنه في حال لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية قبل تاريخ 10 يونيو 2020 ستكون حالة الأهلية لديه " غير مؤهل " لدفعة يوليو" .

وأضاف:" ولن يتم صرف الدعم وسيلزمه تقديم اعتراض على عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة منه في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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