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"آل الشيخ" يدعو لوحدة الصف في مواجهة الإخوان ومحاولتهم تشريد أهل السنة

Time منذ ساعة
Views 1699
"آل الشيخ" يدعو لوحدة الصف في مواجهة الإخوان ومحاولتهم تشريد أهل السنة

الرياض (صدى):
جدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ التأكيد على الحذر من جماعة الإخوان الإرهابية ووحدة الصف ضد المخربين الذين يسعون لبث الفتن .

وقال "آل الشيخ " على حسابه الرسمي في " تويتر " : كمية هائلة من الحقد والكذب والحسد ظلماً ضد بلادنا بلاد أهل السنة في محاولة لتفتيتها وقتل وتشريد أهلها، وهذا الإفك يتبناه الإخوانية وأعداء الاسلام -خابوا وخسرواـ .

وأضاف : وعلينا الهمة في التمسك بدعوة التوحيد النقية والحذر من الفرق الضالة وجماعاتها ، ولنكن صفاً واحداً للدفاع عن العقيدة والقيادة والوطن .

وتبذل وزارة الشؤون الإسلامية جهود مكثفة لنشر صحيح الإسلام بعيداً عن التطرف والتسييس ومحو الآثار السلبية التي تركتها الجماعة الإرهابية في المجتمع .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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