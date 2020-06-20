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بالفيديو.. "متحدث الأرصاد" يحذر من موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1724
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بالفيديو.. "متحدث الأرصاد" يحذر من موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بدء فصل الصيف مناخياً غداً الأحد .

وقال " القحطاني " في مداخلة هاتفية مع الإخبارية ، أن درجات الحرارة ستتوالى بالارتفاع في الأيام القادمة .

وحذر من ارتفاع الحرارة حيث تصل في بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية إلى 50 درجة مئوية بالإضافة إلى بعض المناطق الداخلية .

وأضاف أن مستوى الرطوبة سيرتفع على بعض مدن المملكة الساحلية ، مشيراً إلى تسجيل بين 40 إلى 44 درجة مئوية ، وتوقع أن تصل إلى 50 درجة مئوية .

وأشار أن المرتفعات الجبلية في المملكة ستشهد هطول أمطار قد تمتد إلى العاصمة المقدسة بينما تشهد بعض المناطق رياح نشطة .

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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