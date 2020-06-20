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مواصفات ومزايا هاتف سامسونج «جالاكسي نوت20 ألترا»

Time منذ ساعة
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مواصفات ومزايا هاتف سامسونج «جالاكسي نوت20 ألترا»

وكالات (صدى):
ذكرت التسريبات، مواصفات أحد هواتف عائلة جالاكسي نوت20 المرتقبة من شركة سامسونج؛ حيث ستعلن عن طرازين من الهاتف، الأول هو القياسي باسم (جالاكسي نوت20)، والآخر أكبر منه باسم (جالاكسي نوت20 ألترا) بدلًا من (جالاكسي نوت20 بلس) كما في العام الماضي.

ويحتوي هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) معالجًا من نوع (سنابدراجون 865بلس) من كوالكوم، كما سيقدم الهاتف حافات أضيق مقارنةً بسلفه (جالاكسي نوت10 بلس)؛ فيما سيقدم الهاتف شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة +QHD.

وتمتاز الشاشة بأنها ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، وفيما يتعلق بالأبعاد، سيكون هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) أنحف بنحو 0.3 ميليمتر، في حين ستكون أبعاد ثقب الكاميرا الأمامية أصغر بنحو 1 ميليمتر، كما ستكون حافات (جالاكسي نوت20 ألترا) أضيق بنحو 0.29 ميليمتر.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يستر على عباده
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههههه .. ,, على قولة القايل // ماتنفع الخايف قولة ماعليك ..
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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