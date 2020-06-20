عالمة أمريكية: العثور على موقعين لأهرامات غير مكتشفة بمصر

واشنطن (صدى):
ادعت عالمة آثار أمريكية، تدعى أنجيلا ميكول، عثورها على موقعين لأهرامات غير مكتشفة في مصر، بفضل صور الأقمار الصناعية، وذلك على طول حوض النيل، بفارق 90 ميلا، كلاهما يحتوي على تلال ذات شكل غير عادي.
وأوضحت عالمة الآثار أن ذلك جاء بعد أن أمضت 10 سنوات في دراسة Google Earth، حيث تم قياس أحد الاكتشافات والذي قالت إنه يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم هرم الجيزة الكبير.
وقالت أن الموقع الأول إلى جانب النيل في صعيد مصر، على بعد 12 ميلا من مدينة أبو سيدهم والثاني 90 ميلا شمالا، وتحتوي على شكل رباعي الجوانب يبلغ عرضه 140 قدما. وتضمن الموقع الثاني هضبة مثلثة يبلغ عرضها 620 قدما، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم الهرم الأكبر في الجيزة، ما يجعله أكبر اكتشاف على الإطلاق.