شكوك حول ارتباط أحمد فلوكس وديالا مكي

القاهرة (صدى):
ظهر الفنان المصري أحمد فلوكس في صورة تجمعه بالفنانة ديالا مكي، حيث تغزلوا في بعضهما لتثار الشكوك حول ارتباطهما، عقب إعادة نشر الإعلامية ريهام سعيد لصورتهما وعليها تهنئة.
ونشر أحمد فلوكس، الصورة في حسابه الشخصي على موقع إنستجرام؛ لتعلق ديالا مكي: مين هيدي، ليرد فلوكس عليها قائلاً: واحدة قمر كدة دخلت حياتي خلت للحياة حياة.
وكتب ابن أحمد فلوكس على الصورة قائلاً: أحبك يا ديالا وأحب مامي، لترد الأخيرة عليه بتعليق: وأنا أحبك وأحب والدتك؛ فيما قالت ريهام سعيد: " ألف مبروك يا محترم" ، وهو ما أكد شكوك عدد من متابعي أحمد فلوكس حول ارتباطه بديالا مكي، ليبدأو في توجيه التهاني لهما.