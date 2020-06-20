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شكوك حول ارتباط أحمد فلوكس وديالا مكي

Time منذ يوم
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شكوك حول ارتباط أحمد فلوكس وديالا مكي

القاهرة (صدى):
ظهر الفنان المصري أحمد فلوكس في صورة تجمعه بالفنانة ديالا مكي، حيث تغزلوا في بعضهما لتثار الشكوك حول ارتباطهما، عقب إعادة نشر الإعلامية ريهام سعيد لصورتهما وعليها تهنئة.

ونشر أحمد فلوكس، الصورة في حسابه الشخصي على موقع إنستجرام؛ لتعلق ديالا مكي: مين هيدي، ليرد فلوكس عليها قائلاً: واحدة قمر كدة دخلت حياتي خلت للحياة حياة.

وكتب ابن أحمد فلوكس على الصورة قائلاً: أحبك يا ديالا وأحب مامي، لترد الأخيرة عليه بتعليق: وأنا أحبك وأحب والدتك؛ فيما قالت ريهام سعيد: " ألف مبروك يا محترم" ، وهو ما أكد شكوك عدد من متابعي أحمد فلوكس حول ارتباطه بديالا مكي، ليبدأو في توجيه التهاني لهما.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
ايوه ياخالي ما ينفع مه هؤلاء المرتزقه الا كذا . خلاها تقطع الخال في الكلام
مرني عند الغروب
إن صاحب الفكرة هي والدتهم التي كانت ترغب في المساهمة في الدخل القومي للبلد منذ إعلان رؤية 2030 . ..... ماشاء الله الوالده عندها بُعد ونظرة اقتصاديه .....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
abdul
اذا الناس عاشت ٣ اشهر بدون حلاقين، معناها تقدر تعيش بدونهم دائما وابدا. وكذالك دور السِّنَما وملاعب كورة، و حمّام السّاونَة البخاري التركي. لانها ليست من ضروريات الحياة الدينية او الدنيوية. نحن لسْنا في وقت الطّفرة عندما كانت الريالات تتساقط من الاشجار. ومن يريد ان يضيّع ما تبقي من ماله في تلك الكماليات لا يلومنّ إلّا نفسه عند تغيّر الحال.
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري
مسالم
طبعا معلقي الخرفان اخدوا أوامر من اسيادهم في تركيا وقطر باشاعة ان الحرب ضد الغزاة الأتراك عملاء الصهاينة هي لتوريط مصر... ذلك لان العميل العثماني وخادمه القطري مرعوبين من العلقة المنتظرة بأمر الله من الجيش المصري

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