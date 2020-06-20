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إلزام منتجات بعلامة الجودة للسماح بدخولها إلى المملكة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1336
إلزام منتجات بعلامة الجودة للسماح بدخولها إلى المملكة

الرياض (صدى):
شددت اللوائح الفنية، على إلزام عددًا من المنتجات بالحصول على علامة الجودة للسماح بدخولها عبر منافذ المملكة أو توريدها إلى الأسواق.

وكشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن هذه المنتجات تضم: الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، وألواح الألمنيوم، وبلاط السيراميك، والأسمنت بأنواعه، والخرسانة جاهزة الخلط، أسياخ الصلب، ومسطحات الحديد (ألواح وصفائح الصلب، والمواد المساعدة على تحلل البلاستيك).

ويجب أن يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، فضلًا عن تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف (المُنتِج والمستهلك والتَاجر)، وتعزِز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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