طرق التخلص من دهون البطن

أميرة خالد (صدى):
يمكن التخلص من دهون البطن بعدة طرق من بينها تناول الكثير من الألياف الغذائية القابلة للذوبان (soluble fiber)، إذ تمتص الماء وتشكل هلاما يساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر جهازك الهضمي؛ فضلًا عن الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة (trans fats).
وكشفت العديد من الدراسات أن الذين يزيدون من تناول البروتين، يميلون إلى امتلاك دهون أقل في البطن من الذين يتناولون نظاما غذائيا يحتوي كمية أقل من البروتين؛ فيما يجب التركيز على الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة.
ومن الضروري تناول المزيد من الفواكه والخضروات، فهي تساعدك على الشعور بالشبع وتوفر لجسمك الفيتامينات والمغذيات الذي أنت بأمس الحاجة لها أثناء رحلتك للتخلص من الكرش، وقلل من مستويات التوتر، قلل تناول السكر والأطعمة الغنية بالسكريات، مارس التمارين الهوائية (الكارديو)، قلل الكربوهيدرات المكررة، مارس تمارين المقاومة.