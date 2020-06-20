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القيادة المركزية الأمريكية: طرف ثالث يعطل جهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

Time منذ 44 دقيقة
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القيادة المركزية الأمريكية: طرف ثالث يعطل جهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

واشنطن (صدى):
أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي على الموقف السعودي الثابت لإنهاء النزاع في اليمن .

وقال "ماكنزي" في تصريحات لمعهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأميركية : لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات، وهذا الطرف الثالث هو إيران والتي لا مصلحة لها في انتهاء هذه الحرب ، وفقاً للعربية .

وأضاف: أعتقد أن السعودية على استعداد للتفاوض، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية .

كما أكد على استمرار الحوار بين الأطراف في المملكة والإجتماعات القائمة بالرياض مشيراً إلى صدق المملكة في إنهاء هذا الصراع .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حرامية مجرمون .. اخزاهم الله ..
العدناني
يعني طلع ماهو خطير ههههههههههه
ابو محمد 😎
ممتاز ..
ابو محمد 😎
هذا اللي يقول // خذ من هاالحتسي وشك بعود ..
مرعب
شركة التصنيع الوطنية في الجبيل كله واسط واعلان عن وظائف كل كذب اقسم بالله عندي شهادات ودورات والخبرة انا قدم على شركة التصنيع بداية بناء مصنع في الجبيل كان مدير الموراد البشرية الشمري والقاضي

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